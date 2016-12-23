Стали известны подробности сегодняшнего взрыва в Сумах 9 января в 8:43 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о взрыве в девятиэтажном доме с последующим горением по адресу: г.Сумы, пр. М.Лушпы, 52.

Через восемь минут на место прибыл дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, чрезвычайное происшествие произошло в однокомнатной квартире на первом этаже. Один человек был спасен, шесть - эвакуированы. В 9:15 пожар пожарные локализовали, в 9:36 - ликвидировали.

В результате взрыва разрушено межкомнатные перегородки квартиры, межквартирные перегородки, выбиты двери в двух квартирах, в тамбурах на первом этаже, выбиты стекла окон на первом этаже подъезда, повреждены окна подъезда до четвертого этажа.

За медицинской помощью обратилось 4 человека. Хозяина квартиры 1990 г.р., где произошел взрыв, госпитализировали в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы, остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекалось 67 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе 25 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте работает мобильная оперативная группа Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в области.

По предварительным выводам специалистов, в квартире произошел взрыв бытового газа. Причина - выясняется. Правоохранителями начато следствие, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.