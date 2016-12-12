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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:13225

Дорожники отчитались о состояния проезда по автодорогам Сумщины

Более двух суток дорожники Сумской области работали в круглосуточном усиленном режиме.

На автомобильных дорогах общего пользования постоянно задействовано 102 единицы специальной техники и механизмов, 148 работников, использовано 620 тонн песчано-соляной смеси. Работает оперативный штаб по реагированию на временные осложнения движения, которые иногда могут возникать из-за сильного снегопада. В целом проезд автомобильными дорогами области обеспечен в полном объеме. На производственных базах районных филиалов ГП «Сумской облавтодор» действуют пункты обогрева.

Уважаемые водители! Дорожники Сумщины еще раз призывают вас быть внимательными и осторожными за рулем. Следуйте неуклонно правилам дорожного движения, не превышайте допустимую скорость и не выполняйте рискованных маневров.

Стоит отказаться от поездок пассажирам с детьми, особенно в темное время суток. Отправляясь в крайней случае поездку, необходимо иметь запас горюче-смазочных материалов, теплые вещи, запас продуктов, заряженный мобильный телефон. Помните - лучше предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций, а чем их ликвидировать.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах области работает круглосуточно горячая линия Службы автомобильных дорог Сумщины по телефонам 700-281 и 050-307-56-92, сообщает пресс-служба САД в Сумской области.

Общество Уборка снега
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