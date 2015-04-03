Кому достался миллион на реализацию проектов в сфере молодежной политики на Сумщине

По информации областного управления молодежи и спорта, для участия в конкурсе 2017 года было подано 72 конкурсных предложения от 27 институтов гражданского общества. К участию в публичной защите было допущено 70 зарегистрированных проектных предложений от 26 организаций.
Свои проекты участники конкурса представляли в ходе открытого защиты конкурсных предложений. Общая сумма средств, которую предлагается выделить на реализацию проектов - победителей конкурса за счет средств областного бюджета составляет 1,2 миллиона гривен.
По результатам оценки предложений членами конкурсной комиссии были определены 39 победителей и объемы выделения бюджетных средств для выполнения соответствующих проектов.
Общественные инициативы направлены, в частности, на развитие и пропаганду здорового образа жизни, студенческого самоуправления, формирование семейных ценностей, патриотическое воспитание, воспитание лидерских качеств, профессиональной ориентации молодежи и т.п.
№
Інститут громадянського суспільства (назва)
Назва проекту
Обсяг фінансування, грн.
1
Сумська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»
«Ресоціалізація молоді Сумщини, що опинилася в конфлікті з законом»
24312,00
2
Сумська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»
«Народжені з любов’ю...»
9054,00
3
Сумська міська молодіжна громадська організація «Ліцей»
«Суми Памп-Трек Батл 2017»
20000,00
4
Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка»
«Табір Миру»
50000,00
5
Громадська організація «МОЛОДІЖНИЙ АКТИВ КОНОТОПЩИНИ»
«Козацькі традиції –основа патріотичного виховання»
37440,00
6
Сумський обласний комітет молодіжних організацій
Юнацький наметово-практичний патріотичний табір «Коловрат ім.Романа Атаманюка»
38700,00
7
Сумська міська молодіжна громадська організація «Ліцей»
Всеукраїнський танцювальний фестиваль «Люті танці»
42000,00
8
СОМГО «Студентське братство Сумщини»
Всеукраїнський форум студентського самоврядування
50000,00
9
Ямпільська районна молодіжна громадська організація «Патріотична Молодь Ямпільщини»
«Школа патріотів 2017»
23250,00
10
Роменська міська молодіжна організація «Новий світ»
«Eco-Clean»
55520,00
11
Сумський обласний осередок ВМГО «НОСУ»
Дослідницька експедиція «Абетка таємниць природи»
55440,00
12
Сумський обласний комітет молодіжних організацій
«Патріотичний табір «Лицар честі» ім. Івана Євдокименка»
30840,00
13
Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка»
«Школа студентських ініціатив»
35450,00
14
ГО «Червоні вітрила»
«Повертайся живим»
37000,00
15
СОМГО «Студентське братство Сумщини»
Майстерня студентського лідера (МСЛ)
9200,00
16
Громадсько-молодіжне об’єднання «Ініціатива»
«Козацькими стежками від Груні до Дубовичів»
15990,00
17
Громадсько-молодіжне об’єднання "Ініціатива"
У кожнім «я» – частинка України
18490,00
18
Громадська організація «Молодіжна Педагогічна Спілка»
Сімейний фестиваль «Family day»
69450,00
19
Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Молодий Народний Рух»
Історико-краєзнавча мандрівка: «І повіє огонь новий…»
22740,00
20
Сумська міська молодіжна організація «Сучасний формат»
Танцювальний фестиваль «Танець – моє життя»
27550,00
21
Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка»
«Місток поколінь»
38800,00
22
Громадська організація «Позиція молоді»
«Сумщина єдина»
20000,00
23
Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка»
Регіональний фестиваль молодіжної культури «Стихи улиц»
6000,00
24
Шосткинське міське товариство допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства «Турбота»
«Ми діти твої, Україно»
40000,00
25
Громадська організація «Рада молодих вчених»
«Твій професійний путівник»
30000,00
26
Громадська організація «Прогресивна молодь «Епіцентр»
Патріотичний розпис міст Шостка, Конотоп, Глухів, Кролевець
22000,00
27
Громадська організація "Соціальні ініціативи"
Крок у професійне майбутнє
47875,00
28
Сумський обласний комітет молодіжних організацій
Неформальна конференція громадських організацій
19000,00
29
Охтирська міська молодіжна організація «Українська соціал-демократична молодь»
«БУЗКОВИЙ ГАЙ»
5730,00
30
Громадсько-молодіжне об’єднання "Ініціатива"
«Охтирщина мистецька»
13178,00
31
Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка»
«Подих чистого повітря»
45000,00
32
Сумський обласний комітет молодіжних організацій
Адаптація студентів-першокурсників до громадської діяльності
25000,00
33
Громадська організація «Рада молодих вчених»
«Я молодий - я мрію - я працюю»
30000,00
34
Громадська організація «Позиція молоді»
Табір національно-патріотичного виховання «Козацький гарт»
35000,00
35
Громадська організація «Позиція молоді»
Все починається з родини
27470,00
36
Громадська організація «Позиція молоді»
II Міжнародна студентська конференція «Студентське самоврядування європейського типу»
27225,00
37
Сумський обласний осередок ВМГО «НОСУ»
«Школа переможця»
50000,00
38
Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка»
Фестиваль «Ха-Ха-Шоу»
4320,00
39
Сумська обласна громадська організація «Центр підтримки та розвитку родини «Калинове гроно»
Впровадження інституту наставництва щодо захисту прав дитини – сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування в Сумській області.
40976,00
Загальна сума
1 200 000,00
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