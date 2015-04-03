Кому достался миллион на реализацию проектов в сфере молодежной политики на Сумщине Победителями областного конкурса по определению проектов, разработанных институтами гражданского общества в сфере работы с детьми и молодежью, для реализации которых предоставляется финансовая поддержка на 2017 год, стали 39 общественных инициатив.

По информации областного управления молодежи и спорта, для участия в конкурсе 2017 года было подано 72 конкурсных предложения от 27 институтов гражданского общества. К участию в публичной защите было допущено 70 зарегистрированных проектных предложений от 26 организаций. Свои проекты участники конкурса представляли в ходе открытого защиты конкурсных предложений. Общая сумма средств, которую предлагается выделить на реализацию проектов - победителей конкурса за счет средств областного бюджета составляет 1,2 миллиона гривен. По результатам оценки предложений членами конкурсной комиссии были определены 39 победителей и объемы выделения бюджетных средств для выполнения соответствующих проектов. Общественные инициативы направлены, в частности, на развитие и пропаганду здорового образа жизни, студенческого самоуправления, формирование семейных ценностей, патриотическое воспитание, воспитание лидерских качеств, профессиональной ориентации молодежи и т.п.