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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47199

В Шостке горел магазин автозапчастей

8 января около 3.00, возгорание магазина промышленных товаров и автозапчастей в многоквартирном доме № 2 по переулку Шевченко заметили соседи. Они же сообщили в ГСЧС, проинформировали во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде.

Сообщается, что по указанному адресу выехало два пожарных караула. Но к прибытию спасателей огонь уже сам потух. Сгорел лишь рекламный щит из ПВХ, натянутый на фасад магазина. Предварительно причиной пожара считают неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В этот же день, около 17.00 пожарных вызвали жильцы одного из домов по пер. Красному. Лестничная площадка подъезда была сильно задымлена.

Как выяснилось, один из жильцов, по словам соседей злоупотребляющий спиртными напитками, оставил на плите разогревать еду и ушел из дому.

Благодаря бдительным соседям, пожар удалось предотвратить. Дверь открыли, плиту выключили. Никто не пострадал, пишет Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Право Пожар Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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