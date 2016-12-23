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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41152

Сумская полиция подозревает, что хозяин взорвавшейся квартиры действовал намеренно

Правоохранители имеют обоснованные подозрения, что владелец квартиры намеренно открутил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения, соединяющийся с бытовой газовой плитой, после чего поджег. Проверяются также и другие версии причины произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Напомним, что событие произошло сегодня утром, в областном центре, по проспекту Михаила Лушпы, в доме № 52. В однокомнатной квартире первого этажа прогремел взрыв бытового газа. Среди пострадавших - хозяин квартиры, в настоящее время находящийся в реанимации с ожогами, и двое его соседей, которым медики оказали помощь без дальнейшей госпитализации.

Как выяснили вызванные на место происшествия сотрудники полиции, спасатели и специалисты газовой службы, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

В результате действий 26-летнего молодого человека наиболее повреждены его квартира и соседское жилье - взрывом разрушены межкомнатные перегородки и стена между квартирами, а также повреждены двери в двух других квартирах первого этажа в этом же подъезде. Взрывной волной выбиты стекла в окнах подъезда с 1 по 4 этаж.

Сейчас молодой человек находится в реанимации, ему диагностирован «термический ожог пламенем лица, верхних и нижних конечностей 2-3 степени, площадь ожога около 20%, ожоговый шок 2-3 степени».

К медикам обратились еще двое жителей этого же дома. Им была предоставлена вся необходимая помощь без дальнейшей госпитализации.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи Сумского горотдела полиции и ГУНП области, 5 единиц спасательной техники, аварийная газовая служба г. Сумы. Охрану общественного порядка вокруг дома обеспечивают сотрудники патрульной и местной полиции.

«По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества), - комментирует ситуацию начальник Сумского городского отдела полиции Павел Карабута, - и проводят дальнейшие проверки».

Право Взрыв Взрыв на Лушпы
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