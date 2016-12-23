Во взорванном доме на Лушпы восстановили все коммуникации В доме на пр. М.Лушпы, 52 в Сумах восстановили коммуникации во всех квартирах, кроме двух пострадавших.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, который не преминул покритиковать городские власти за раскоординированность действий.

«Снова взрыв газа в Сумах. Теперь проспект Лушпы, 52.

Немедленно выехал на место происшествия.

Совсем неорганизованная работа ЖЭКа и коммунальщиков. Александр Лысенко (мэр Сум – Ред.), Александр Журба (профильный заммэра – Ред.), делайте что-то с этим!!!!

Только через 3 часа начали закрывать разбитые окна пленкой, при морозе под 7-8 градусов так можно было и разморозить систему тепло- и водоснабжения дома. То пленки нет, так штапиков, то людей!

Предварительно молодой человек 1990 г.р., который проживал в квартире № 6 снял шланг подключения газовой плиты.

С ожогами 2-3 степени и в состоянии шока был госпитализирован. Более серьезных пострадавших нет.

Разрушены квартирные и межквартирные перегородки в квартирах 4-6. Выбиты двери в квартирах 1-2 этажей и окна правого крыла до 4 этажа.

Соседи говорят, что парень выпивал в последнее время.

По состоянию на 15.00 в доме восстановлены все коммуникации, жители подъезда вернулись в квартиры, кроме 5-6, - написал чиновник.