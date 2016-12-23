Во взорванном доме на Лушпы восстановили все коммуникации

Об этом на своей странице в фейсбуке написал руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, который не преминул покритиковать городские власти за раскоординированность действий.
«Снова взрыв газа в Сумах. Теперь проспект Лушпы, 52.
Немедленно выехал на место происшествия.
Совсем неорганизованная работа ЖЭКа и коммунальщиков. Александр Лысенко (мэр Сум – Ред.), Александр Журба (профильный заммэра – Ред.), делайте что-то с этим!!!!
Только через 3 часа начали закрывать разбитые окна пленкой, при морозе под 7-8 градусов так можно было и разморозить систему тепло- и водоснабжения дома. То пленки нет, так штапиков, то людей!
Предварительно молодой человек 1990 г.р., который проживал в квартире № 6 снял шланг подключения газовой плиты.
С ожогами 2-3 степени и в состоянии шока был госпитализирован. Более серьезных пострадавших нет.
Разрушены квартирные и межквартирные перегородки в квартирах 4-6. Выбиты двери в квартирах 1-2 этажей и окна правого крыла до 4 этажа.
Соседи говорят, что парень выпивал в последнее время.
По состоянию на 15.00 в доме восстановлены все коммуникации, жители подъезда вернулись в квартиры, кроме 5-6, - написал чиновник.
Правоохранители имеют обоснованные подозрения, что владелец квартиры намеренно открутил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения, соединяющийся с бытовой газовой...
9 января в 8:43 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о взрыве в девятиэтажном доме с последующим горением по...
Сегодня, около 9 часов на проспекте Михаила Лушпы произошел взрыв в квартире на первом этаже....
Пострадавшего 26-летнего мужчину, в квартире которого сегодня утром произошел взрыв, пока не дают допросить медики....
По факту взрыва на 1 этаже 9-этажного дома по пр. Лушпы, 52 начато уголовное производство по ч.2 ст.194 УК Украины...