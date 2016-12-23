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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:50321

На Сумщине полицейские разоблачили интернет-мошенника

Роменские полицейские установили личность афериста, под предлогом продажи товара через Интернет выманившего у жителя г. Мариуполь деньги в сумме 400 гривен.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 23-летний житель города Мариуполь. Юноша объяснил, что с помощью Всемирной сети решил найти недорогую «материнскую» плату к телефону. Посему и нашел на одном из сайтов объявление, цена которого его весьма заинтересовала. Он позвонил продавцу, который назвался жителем г. Ромны. В разговоре они договорились, что сначала юноша перечислит 400 гривен, а после получения аванса продавец вышлет ему товар. Однако в результате соглашения заявитель посылку так и не получил.

Роменские полицейские провели проверку и установили личность мошенника. Им оказался 26-летний житель города, уже неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей. В содеянном подозреваемый признался и объяснил, что действительно продавал плату к телефону, но когда получил за нее деньги, то просто передумал ее пересылать.

Сейчас в отношении роменчанина следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). За содеянное молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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