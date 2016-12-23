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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10280

Роменчанка потеряла 14 тысяч в интернете

Роменские полицейские устанавливают личность мошенника, завладевшего деньгами 41-летней роменчанки.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя жительница города. Женщина пояснила, что на одном из сайтов в сети Интернет разместила объявление о продаже умывальника. Желающий его купить нашелся быстро. Неизвестный, позвонивший на указанный в объявлении номер мобильного, согласился на все её условия. Чтобы деньги как можно быстрее поступили на ее карточку, он предложил выполнить несколько несложных операций.

Поэтому заявительница, не подозревая ничего плохого, с радостью и не задумываясь выполнила все его указания. Как следствие - сама же и перечислила ему более 14 000 гривен. Однако о том, что стала жертвой мошенничества, поняла слишком поздно.

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводят дальнейшие розыскные мероприятия, чтобы установить преступника.

Правоохранители в который раз обращаются к гражданам с просьбой не доверять незнакомцам и ни в коем случае не выполнять какие-либо финансовые операции через телефон. В том случае, если возникла необходимость продать товар в другой регион, полицейские советуют воспользоваться услугой «накладной платеж». Так образом, продавец будет иметь гарантию получения денег, а покупатель – товара, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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