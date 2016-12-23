Со взрывом на Лушпы до сих пор не определились

Об этом сегодня, 10 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
- Все вы знаете о тех происшествиях с взрывами газа, которые у нас произошли за минувшие дни, - начал мэр, обращаясь к подчиненным. – В первом случае, на Металлургов, 24, происшествие было признано чрезвычайной ситуацией местного уровня. С ситуацией по Лушпы, 52 сейчас определяется комиссия, и сегодня мы предоставим выводы, какой это уровень. Потому что областное управление говорит, что это происшествие, мы определимся: это чрезвычайная ситуация объектного уровня или это происшествие. Сегодня комиссия определяется, я так понимаю?
Его слова подтвердил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров.
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