Взрывы газа в Сумах могут повториться? Мэр Сум обеспокоился неблагополучными семьями, которые могут стать причиной очередных взрывов газа.

Эту тему Александр Лысенко поднял сегодня, 10 января, на аппаратном совещании в мэрии относительно произошедших за последнюю неделю взрывов в Сумах.

- Сейчас уже известно, что у молодого человека, который, по-видимому, стал причиной вчерашнего взрыва на Лушпы, был семейный конфликт, - поведал мэр. – Потом он под воздействием алкогольных напитков… Мне рассказывали местные жители, как он шел домой, что он делал, как он раньше с женой вел себя. Понятно, что есть какой-то субъективный фактор с его стороны. Пускай полиция выясняет, что произошло. Но, вы знаете, люди подходили и говорили: у нас в доме также есть два человека; и у нас есть такой и т.д. То есть неблагополучные семьи, где непонятно кто непонятно что может совершить. То есть люди, которые могут под воздействием алкогольных или наркотических веществ, включая также, кстати, и самогонщиков. Это опасное использование газа в квартирах. У некоторых, я так понимаю, это промышленный процесс. Поэтому нужно обратить внимание на тех людей, которые могут стать источником соответствующих аварийных ситуаций. Поэтому я прошу управление службы детей обратить внимание на неблагополучные семьи, проверить их, поставить на учет. И я прошу присоединиться к этому национальную полицию. И нужно провести с ними работу: рассказать, как вести себя в квартире, чтобы люди поняли, что они живут в многоэтажке. Это общая совместная собственность и ответственность. Они отвечают за жизнь своих соседей. Нужно посмотреть, стоял этот человек на учете или не стоял, работали ли с ним социальные работники. Нужно обращать на это внимание, какой бы сложной нам эта работа не казалась. Также прошу присоединиться жилищно-эксплуатириующие организации. Есть жалобы, которые поступают и к вам о том, что кто-то где-то не закрыл воду или газ, как в этих случаях, или специально что-то делает и т.д.