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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Валентина Семеренко возвращается на трассы кубка мира

Сумская биатлонистка, Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Валентина Семеренко подтвердила, что примет участие в пятом этапе кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Да, буду стартовать в Рупольдинге», — сказала биатлонистка в комментарии podrobnosti.ua.

Спортсменка не уточнила, в каких гонках примет участие.

«Сама еще не знаю, но скоро все увидите», — сказала Семеренко.

Напомним, Валентина Семеренко пропустила все гонки текущего кубка мира.

В прошлом сезоне в немецком Рупольдинге Семеренко завоевала золото в составе эстафетной команды. Этап стартует в среду, 11 января мужской эстафетой.

Спорт Биатлон Валентина Семеренко Кубок мира
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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