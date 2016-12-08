Валентина Семеренко возвращается на трассы кубка мира Сумская биатлонистка, Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Валентина Семеренко подтвердила, что примет участие в пятом этапе кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Да, буду стартовать в Рупольдинге», — сказала биатлонистка в комментарии podrobnosti.ua. Спортсменка не уточнила, в каких гонках примет участие. «Сама еще не знаю, но скоро все увидите», — сказала Семеренко. Напомним, Валентина Семеренко пропустила все гонки текущего кубка мира. В прошлом сезоне в немецком Рупольдинге Семеренко завоевала золото в составе эстафетной команды. Этап стартует в среду, 11 января мужской эстафетой.