Валентина Семеренко возвращается на трассы кубка мира

«Да, буду стартовать в Рупольдинге», — сказала биатлонистка в комментарии podrobnosti.ua.
Спортсменка не уточнила, в каких гонках примет участие.
«Сама еще не знаю, но скоро все увидите», — сказала Семеренко.
Напомним, Валентина Семеренко пропустила все гонки текущего кубка мира.
В прошлом сезоне в немецком Рупольдинге Семеренко завоевала золото в составе эстафетной команды. Этап стартует в среду, 11 января мужской эстафетой.
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