Мэр Сум считает, что коммунальщики справились со снегом Об этом он заявил сегодня, 10 января, на аппаратном совещании.

- Я так понимаю, что, в принципе, справились с очисткой снега, да? – неуверенно поинтересовался мэр у подчиненных. – Не могу сказать, что на «отлично», но хочу сказать, что, наверное, это первая зима, когда сработало жилищно-коммунальное хозяйство. И не только за счет того, что им предоставили помощь «Дорремстрой» и другие коммунальные предприятия, сколько за свой счет. Как я говорил: когда есть техника, можно убирать. Потому что лопатами просто не успеете. Поэтому я хочу поблагодарить «Сумытеплоэнергоцентраль», которая уже купила второй трактор. Обращаю внимание частных жэков, потому что на коммунальные предприятия мы покупаем технику. Четыре новых автомобиля на «Дорремстроя» внесли свою лепту. А на следующей неделе, по прогнозу, опять три дня метелей. Нужно быть к этому готовым. Обращаю ваше внимание на частный сектор, школы, детсады, больницы и также остановки.