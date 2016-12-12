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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12337

Мэр Сум считает, что коммунальщики справились со снегом

Об этом он заявил сегодня, 10 января, на аппаратном совещании.

- Я так понимаю, что, в принципе, справились с очисткой снега, да? – неуверенно поинтересовался мэр у подчиненных. – Не могу сказать, что на «отлично», но хочу сказать, что, наверное, это первая зима, когда сработало жилищно-коммунальное хозяйство. И не только за счет того, что им предоставили помощь «Дорремстрой» и другие коммунальные предприятия, сколько за свой счет. Как я говорил: когда есть техника, можно убирать. Потому что лопатами просто не успеете. Поэтому я хочу поблагодарить «Сумытеплоэнергоцентраль», которая уже купила второй трактор. Обращаю внимание частных жэков, потому что на коммунальные предприятия мы покупаем технику. Четыре новых автомобиля на «Дорремстроя» внесли свою лепту. А на следующей неделе, по прогнозу, опять три дня метелей. Нужно быть к этому готовым. Обращаю ваше внимание на частный сектор, школы, детсады, больницы и также остановки.

Общество Уборка снега
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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