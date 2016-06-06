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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50420

В Сумах департамент инфраструктуры тормозит помощь пострадавшим от взрыва

Резервный фонд городского бюджета, из которого планируется оказывать помощь пострадавшим от взрыва на Металлургов, 24, до сих пор не открыт.

Об этом стало известно сегодня, 10 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Артур Евгеньевич, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к начальнику горотдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения г-ну Петрову. – Резервный фонд открыт? По первому случаю?

- Сегодня будет совещание, будет окончательно решено, - ответил тот.

- Светлана Андреевна, что там? – спросил мэр у директора горфиндепартамента г-жи Липовой.

- Там нужно, чтобы главный распорядитель средств подготовил обращение и к нему там еще целый список документов, - ответила та. – В соответствии с этим обращением потом департамент финансов готовит решение исполкома относительно направления средств. Это должен сделать департамент инфраструктуры.

Общество Взрыв на Металлургов Департамент инфраструктуры Резервный фонд
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