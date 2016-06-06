В Сумах департамент инфраструктуры тормозит помощь пострадавшим от взрыва

Об этом стало известно сегодня, 10 января, на аппаратном совещании в мэрии.
- Артур Евгеньевич, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к начальнику горотдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения г-ну Петрову. – Резервный фонд открыт? По первому случаю?
- Сегодня будет совещание, будет окончательно решено, - ответил тот.
- Светлана Андреевна, что там? – спросил мэр у директора горфиндепартамента г-жи Липовой.
- Там нужно, чтобы главный распорядитель средств подготовил обращение и к нему там еще целый список документов, - ответила та. – В соответствии с этим обращением потом департамент финансов готовит решение исполкома относительно направления средств. Это должен сделать департамент инфраструктуры.
В Сумах на подъезде дома по пл. Горького, 5 появилось объявление о демонтаже счетчика теплоэнергии....
Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко на аппаратном совещании в мэрии проинформировал о проведении публичных закупок через электронную систему ProZorro его...
2 августа полиция и прокуратура провела обыск в департаменте инфраструктуры Сумского горсовета, сообщается в сюжете UA:СУМИ....
Департамент инфраструктуры города займется тротуарами, из-за которых сумчане травмируются....
Сегодня, 6 июня, на аппаратном совещании в мэрии директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко докладывал о проработке вопроса пересмотра норм накопления...