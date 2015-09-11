Сумские налоговики рассказали об изменениях с кассовыми аппаратами в 2017 году

В их число попали те, кто осуществляет реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту. Именно эта категория плательщиков должна применять РРО в обязательном порядке, независимо от объема полученного дохода от такой продажи, сообщают в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.
А это значит, что ЧП-«единщики», торгующие «технически сложными бытовыми товарами» за наличные должны проводить расчеты с покупателями исключительно с помощью РРО.
При расчетах с покупателями такой техники теперь РРО должны будут применять также:
- ее производители;
- предприниматели - плательщики единого налога независимо от объема дохода (даже если он меньше 1 миллиона гривен);
- физические лица, торгующие на рынках за наличный расчет;
- продавцы при продаже техники в киосках, с лотков и разносок.
Виды технически сложных бытовых товаров определяют не продавцы и даже не товаропроизводители.
Перечень указанной группы товаров, подлежащих гарантийному ремонту или гарантийной замене, устанавливает исключительно КМУ.
Справочная информация: Технически сложные бытовые товары - это непродовольственные товары широкого потребления (приборы, машины, оборудование и другие), которые состоят из узлов, блоков, комплектующих изделий, отвечают требованиям нормативных документов, имеют технические характеристики, сопровождаются эксплуатационными документами и на которые установлен гарантийный срок.
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