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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50251

Сумские налоговики рассказали об изменениях с кассовыми аппаратами в 2017 году

С 1 января 2017 года значительно расширен круг субъектов, которые обязаны применять кассовые аппараты.

В их число попали те, кто осуществляет реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту. Именно эта категория плательщиков должна применять РРО в обязательном порядке, независимо от объема полученного дохода от такой продажи, сообщают в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

А это значит, что ЧП-«единщики», торгующие «технически сложными бытовыми товарами» за наличные должны проводить расчеты с покупателями исключительно с помощью РРО.

При расчетах с покупателями такой техники теперь РРО должны будут применять также:

- ее производители;

- предприниматели - плательщики единого налога независимо от объема дохода (даже если он меньше 1 миллиона гривен);

- физические лица, торгующие на рынках за наличный расчет;

- продавцы при продаже техники в киосках, с лотков и разносок.

Виды технически сложных бытовых товаров определяют не продавцы и даже не товаропроизводители.

Перечень указанной группы товаров, подлежащих гарантийному ремонту или гарантийной замене, устанавливает исключительно КМУ.

Справочная информация: Технически сложные бытовые товары - это непродовольственные товары широкого потребления (приборы, машины, оборудование и другие), которые состоят из узлов, блоков, комплектующих изделий, отвечают требованиям нормативных документов, имеют технические характеристики, сопровождаются эксплуатационными документами и на которые установлен гарантийный срок.

Общество Кассовые аппараты РРО
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