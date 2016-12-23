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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30291

Коммунальные службы устраняют последствия взрыва на Лушпы, 52

По мнению городских властей, коммунальные службы и предприятия оперативно сработали на месте чрезвычайного происшествия на пр. Лушпы, 52.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра Александр Журба. Он сообщил, что на месте происшествия работали специалисты организации по обслуживанию жилья «Жилищник», а также «Ремстрой» и «Сумитеплоэнергоцентраль», коммунальных предприятий. Уже к 16.00 были заменены двери, а поврежденные окна в подъезде закрыты пленкой, их остекление начнется сегодня. Также в доме восстановлено газоснабжение и подача теплоносителя, электроэнергии.

Общество Взрыв на Лушпы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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