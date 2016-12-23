Коммунальные службы устраняют последствия взрыва на Лушпы, 52

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра Александр Журба. Он сообщил, что на месте происшествия работали специалисты организации по обслуживанию жилья «Жилищник», а также «Ремстрой» и «Сумитеплоэнергоцентраль», коммунальных предприятий. Уже к 16.00 были заменены двери, а поврежденные окна в подъезде закрыты пленкой, их остекление начнется сегодня. Также в доме восстановлено газоснабжение и подача теплоносителя, электроэнергии.
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