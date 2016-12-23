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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43132

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в сарае

9 января в 15:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке на ул. Б. Хмельницкого в г. Ворожба Белопольского района.

Звонил владелец здания, который увидел дым из-под его крыши. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть 11 км из районного центра, и профессиональный пожарный пост г. Ворожба.

На момент прибытия пожарных горела кровля хозяйственной постройки на площади 105 кв. м. Существовала угроза переброски пламени горючими конструкциями на гараж, который располагался под одной крышей с сараем, и на рядом расположенный жилой дом.

В 15:35 возгорание было локализовано, в 16:33 - ликвидировано. Всего к тушению были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожена кровля на площади 105 кв. м. Огнем повреждено перекрытие на площади 70 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.

Право Пожар
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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