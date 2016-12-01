Троллейбус на Прокошку не поехал из-за порыва кабеля Обещанные еще в прошлом году троллейбусы на ул. Прокофьева так и не вышли на маршруты.

Как стало известно сегодня, 10 января, это произошло из-за повреждения кабеля, которое устранил подрядчик, заменив 40 м за свой счет. Об этом сообщил начальник горупрвления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов.

- Кабель был поврежден в шести местах, - поделился он. – Кто это сделал, неизвестно. Сейчас объект сдан в эксплуатацию, можно запускать.

- Вчера делали пробный выезд, - сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог. – Было еще одно маленькое недоразумение, сегодня его устранят, надеемся, что уже завтра поедут троллейбусы.

- Давайте без слова «надеемся», - попросил мэр Сум Александр Лысенко.

- Хорошо, завтра выезжаем.

Напомним, две недели назад проблема была в отсутствии остановки и кармана для заезда троллейбуса возле рынка «СКД». На сегодня, в этом месте нет ни остановки, ни кармана.