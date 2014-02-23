Пресс-службой Сумской мэрии будет руководить батькивщинский кадр

Об этом сегодня, во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
Игорь Ганненко является депутатом Сумского облсовета от ВО «Батькивщина», главой городской организации «Батькивщина молода». До декабря 2016 года был советником главы Сумского облсовета Семена Салатенко, пока последнего не сняли депутаты.
Последнее время проходил стажировку в пресс-службе мэрии.
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