Пресс-службой Сумской мэрии будет руководить батькивщинский кадр С 5 января начальником пресс-службы Сумского горсовета назначен Игорь Ганненко.

Об этом сегодня, во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Игорь Ганненко является депутатом Сумского облсовета от ВО «Батькивщина», главой городской организации «Батькивщина молода». До декабря 2016 года был советником главы Сумского облсовета Семена Салатенко, пока последнего не сняли депутаты.

Последнее время проходил стажировку в пресс-службе мэрии.