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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:452

Пресс-службой Сумской мэрии будет руководить батькивщинский кадр

С 5 января начальником пресс-службы Сумского горсовета назначен Игорь Ганненко.

Об этом сегодня, во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Игорь Ганненко является депутатом Сумского облсовета от ВО «Батькивщина», главой городской организации «Батькивщина молода». До декабря 2016 года был советником главы Сумского облсовета Семена Салатенко, пока последнего не сняли депутаты.

Последнее время проходил стажировку в пресс-службе мэрии.

Общество Игорь Ганненко Пресс-служба
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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