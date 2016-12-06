Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20144

В Сумах выросло число травмированных

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 477 человек.

Это больше на 18,2%, чем на предыдущей неделе – 390, сообщает горотдел здравоохранения. Из 477 травм: бытовых - 262, уличных - 182, производственных - 1, дорожно-транспортных - 4, других - 28.

Из 262 бытовых травм: переломов - 86, травм связок - 60, ран - 33, вывихов - 11, другие - 72 (за предыдущую неделю - 262). Из 182 уличных травм: переломов - 70, травм связок - 50, ран - 16, вывихов - 5, других - 41 (за предыдущую неделю - 72).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 8 (за предыдущую неделю - 8 ): ул. Харьковская - 2, ул. Металлургов - 1, ул. Прокофьева - 1, ул. Белопольское шоссе - 1, ул. 2-ая Продольная - 1, ул. Лермонтова - 1, ул. Степана Бандеры - 1.

Общество Травматизм
view counter

По тематике

06.01.2017 09:56

На Сумщине сфера машиностроения остается лидером по производственному травматизму

Таков результат ежегодного анализа состояния промышленной безопасности на Сумщине, проводимой специалистами Управления Гоструда в Сумской области....

26.12.2016 09:10

Сумчане стали меньше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 354 человека (на предыдущей неделе - 444)....

19.12.2016 09:53

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 444 человека.... 1

13.12.2016 15:29

На Сумщине из-за гололеда пострадали 9 работников

Только 12 декабря 2016 года на предприятиях Сумской области из-за гололеда от падения пострадали девять работников....

06.12.2016 10:00

В Сумах выросло число травмированных

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 413 человек....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.