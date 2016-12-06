В Сумах выросло число травмированных Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 477 человек.

Это больше на 18,2%, чем на предыдущей неделе – 390, сообщает горотдел здравоохранения. Из 477 травм: бытовых - 262, уличных - 182, производственных - 1, дорожно-транспортных - 4, других - 28.

Из 262 бытовых травм: переломов - 86, травм связок - 60, ран - 33, вывихов - 11, другие - 72 (за предыдущую неделю - 262). Из 182 уличных травм: переломов - 70, травм связок - 50, ран - 16, вывихов - 5, других - 41 (за предыдущую неделю - 72).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 8 (за предыдущую неделю - 8 ): ул. Харьковская - 2, ул. Металлургов - 1, ул. Прокофьева - 1, ул. Белопольское шоссе - 1, ул. 2-ая Продольная - 1, ул. Лермонтова - 1, ул. Степана Бандеры - 1.