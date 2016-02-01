Сумские выпускники школ могут регистрироваться на пробное ВНО

С целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места ежегодно Украинский и региональные центры оценивания качества образования организуют пробное внешнее независимое оценивание.
Пробное ВНО является важной составляющей подготовки к тестированию. Задачи, которые составляются в форме предметных тестов, соответствуют программам внешнего независимого оценивания, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания.
Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно будет на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.
Регистрация продлится с 10 по 31 января 2017 года.
В 2017 году пробное ВНО состоится 1 апреля (по украинскому языку и литературе) и 8 апреля (по истории Украины, математике, физике, химии, биологии, географии, русскому, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам).
Участие в пробном внешнем независимом оценивании является платным - 120 грн за один предмет.
Регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. Результаты пробного внешнего независимого оценивания не используются для оценивания уровня учебных достижений учеников учебных заведений системы общего среднего образования и для конкурсного отбора на обучение в высшие учебные заведения.
Больше информации о проведении ВНО размещено на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования в разделе «Пробное ВНО».
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