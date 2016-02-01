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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5811

Сумские выпускники школ могут регистрироваться на пробное ВНО

С сегодняшнего дня стартовала регистрация на пробное ВНО-2017.

С целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места ежегодно Украинский и региональные центры оценивания качества образования организуют пробное внешнее независимое оценивание.

Пробное ВНО является важной составляющей подготовки к тестированию. Задачи, которые составляются в форме предметных тестов, соответствуют программам внешнего независимого оценивания, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания.

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно будет на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.

Регистрация продлится с 10 по 31 января 2017 года.

В 2017 году пробное ВНО состоится 1 апреля (по украинскому языку и литературе) и 8 апреля (по истории Украины, математике, физике, химии, биологии, географии, русскому, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам).

Участие в пробном внешнем независимом оценивании является платным - 120 грн за один предмет.

Регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. Результаты пробного внешнего независимого оценивания не используются для оценивания уровня учебных достижений учеников учебных заведений системы общего среднего образования и для конкурсного отбора на обучение в высшие учебные заведения.

Больше информации о проведении ВНО размещено на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования в разделе «Пробное ВНО».

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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