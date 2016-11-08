В Сумах ребенок отравился порошком

На прошлой неделе в городскую детскую клиническую больницу поступил один ребенок со случайным острым отравлением стиральным порошком. В удовлетворительном состоянии он уже выписан домой, сообщают в горотделе здравоохранения.
За прошлую неделю трое детей в Сумах отравились медикаментами....
В течение прошлой недели в стационар городской детской клинической больницы с отравлением медикаментами поступило 2 ребенка....
На прошлой неделе в городскую детскую клиническую больницу поступило 4 ребенка с отравлениями....
На прошлой неделе в больницу попал ребенок с отравлением лекарствами....
В городскую детскую клиническую больницу поступил 1 ребенок с острым случайным отравлением «Белизной»....