В Сумах ребенок отравился порошком На прошлой неделе в больницу доставили ребенка, который случайно отравился порошком.

На прошлой неделе в городскую детскую клиническую больницу поступил один ребенок со случайным острым отравлением стиральным порошком. В удовлетворительном состоянии он уже выписан домой, сообщают в горотделе здравоохранения.