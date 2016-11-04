На прошлой неделе в сумских больницах продолжались ремонты Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил городской отдел здравоохранения.

В горбольнице № 1 продолжается текущий ремонт кабинета ультразвуковой диагностики на 3-ем этаже, текущий ремонт поликлинического отделения №1 (коридор) за счет внебюджетных средств. Завершено проведение ремонта санузла дневного стационара собственными силами, материалы - за средства специального счета. В горбольнице № 5 проводился текущий ремонт кабинетов, клинико-диагностической лаборатории, хозяйственного корпуса. В городском роддоме Пресвятой Девы Марии» завершен капитальный ремонт пищеблока.