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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14157

На прошлой неделе в сумских больницах продолжались ремонты

Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил городской отдел здравоохранения.

В горбольнице № 1 продолжается текущий ремонт кабинета ультразвуковой диагностики на 3-ем этаже, текущий ремонт поликлинического отделения №1 (коридор) за счет внебюджетных средств. Завершено проведение ремонта санузла дневного стационара собственными силами, материалы - за средства специального счета.

В горбольнице № 5 проводился текущий ремонт кабинетов, клинико-диагностической лаборатории, хозяйственного корпуса.

В городском роддоме Пресвятой Девы Марии» завершен капитальный ремонт пищеблока.

Общество Ремонт больниц
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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