На прошлой неделе в сумских больницах продолжались ремонты

В горбольнице № 1 продолжается текущий ремонт кабинета ультразвуковой диагностики на 3-ем этаже, текущий ремонт поликлинического отделения №1 (коридор) за счет внебюджетных средств. Завершено проведение ремонта санузла дневного стационара собственными силами, материалы - за средства специального счета.
В горбольнице № 5 проводился текущий ремонт кабинетов, клинико-диагностической лаборатории, хозяйственного корпуса.
В городском роддоме Пресвятой Девы Марии» завершен капитальный ремонт пищеблока.
Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями города за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....
Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил горотдела здравоохранения....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города....
Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....