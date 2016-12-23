Доноры Сумского НПО помогли в течение 2016 года 133 людям На протяжении прошлого года доноры-работники ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» сдали почти 430 литров плазмы и свыше 420 литров крови. За помощью в заводское Общество Красного Креста обратились 133 человека. Все они безвозмездно получили необходимые компоненты крови.

«Статистика свидетельствует, что печальную пальму лидерства в настоящее время занимают онкозаболевания. Именно они беспощадно бьют по здоровью как взрослых, так и детей. Кроме того, немало крови наших доноров было направлено на помощь роженицам, а также защитникам Украины, которые получили ранения на восточных ее рубежах», – сообщила председатель Общества Красного Креста СНПО Раиса Волжина.

Донорское движение зародилось в коллективе сумских машиностроителей более 60 лет назад. Сейчас оно насчитывает в пределах 800 доноров, львиная доля из которых кадровые. 218 заводчан, чей вклад составляет свыше 18 литров сданного спасительного вещества, являются Почетными донорами. 14 из них такое отличие получили в минувшем году.19 машиностроителей, сдавших более 45 литров крови, имеют высшую государственную награду – звание «Заслуженный донор Украины».

В текущем году в заводском банке крови планируется провести 24 донорские акции, по две ежемесячно.

Прогнозируется, что участие в каждой из них примут не менее ста человек. «Несмотря ни на что, Сумское НПО продолжит опекать донорское движение, которое функционирует на предприятии в течение многих десятилетий. Конечно же, мы и в дальнейшем будем предоставлять преференции всем сотрудникам, которые не жалеют частичку своей крови, чтобы помочь тем, кто оказался в беде. Это почетное дело, и мы гордимся, что в нашем коллективе так много людей с добрым сердцем и искренней душой», – отметил генеральный директор объединения Алексей Цымбал.

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