В Сумы съедутся зимние пляжницы В Сумах пройдет этап зимнего кубка по пляжному волейболу.

13-15 января в Сумах пройдет первый этап зимнего кубка Украины по пляжному волейболу в помещении среди девушек до 17 лет.

Игры пройдут в спортзале Машколледжа СумГУ. Начало 13 января в 14.00. Пока на соревнования заявились 30 пар, в том числе 4 сумские.