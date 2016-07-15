В Сумы съедутся зимние пляжницы

13-15 января в Сумах пройдет первый этап зимнего кубка Украины по пляжному волейболу в помещении среди девушек до 17 лет.
Игры пройдут в спортзале Машколледжа СумГУ. Начало 13 января в 14.00. Пока на соревнования заявились 30 пар, в том числе 4 сумские.
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