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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21116

Полиция Сумщины выявила и изъяла за три праздничных дня около 400 граммов наркотиков

Раскрытие преступлений в сфере нелегального оборота наркотиков - одно из приоритетных направлений работы полиции. Посему. в течение праздничных дней правоохранители раскрыли девять таких преступлений и в целом изъяли около 300 граммов «дурман-зелья» и более 60 таблеток наркотического и психотропного действия.

Так, в рождественский день работники Глуховского отдела полиции изъяли в доме 30-летнего местного жителя 7 граммов сухого вещества, похожего на марихуану. Еще 20 граммов каннабиса изъяли конотопские полицейские дома у 18-летнего жителя района и 1 грамм вероятно психотропного вещества у 19-летнего юноши с Ромнов. Работники полиции областного центра нашли и изъяли у 22-летнего сумчанина 6 граммов марихуаны и 6 таблеток, похожих на сильнодействующий медицинский препарат ограниченного обращения.

На следующий день дома у 20-летнего жителя Липовой Долины местные оперативники нашли 100 граммов сушеной конопли.

Вчера «погорели» на хранении наркотического сырья еще трое жителей области. В Сумах, по месту жительства 25-летнего молодого человека, работники полиции нашли и изъяли 2 грамма марихуаны. Конотопские правоохранители дома у 39-летней жительницы района изъяли 7 граммов каннабиса, а участковый офицер полиции Сумского районного отдела полиции нашел и изъял у 30-летнего мужчины высушенное растение конопли, которое тот хранил в качестве «зимнего запаса» для собственного потребления.

Кроме этого, на таможенном пункте пропуска «Бачевск» у одного из иностранных гостей глуховские оперативники совместно с сотрудниками смежных служб выявили и изъяли 60 таблеток наркотического лекарственного средства «трамадол», которое на территории Украины ограничено в обороте и продается исключительно по рецептам врачей.

Сейчас все «находки» направлены на экспертное исследование, решаются вопросы об открытии или уже открыты уголовные производства по признакам соответствующих частей статьи 309 УК Украины (изготовление, хранение наркотических или психотропных веществ без цели сбыта). В том случае, если специалисты подтвердят наркосодежимое изъятого, владельцам «дурман-зелья» грозит уголовная ответственность и наказание от уплаты большого штрафа до нескольких лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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