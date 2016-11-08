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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23125

На Рождественские праздники полиция изъяла четыре единицы холодного оружия

Правоохранители Сумщины разоблачили двух владельцев холодного оружия, незаконно хранивших у себя дома в общем четыре ножа, имеющие признаки холодного оружия. Сейчас обоим мужчинам грозит уголовная ответственность.

Полицейские Путивльского отделение полиции в ходе отработки получили информацию от неравнодушных жителей райцентра, что их 29-летний знакомый ходит по улице со штык-ножом, который он хранит у себя дома. В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли в его доме сразу три колюще-режущих предмета, имеющие признаки холодного оружия. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Еще одного владельца холодного оружия разоблачили конотопские полицейские. В доме 18-летнего юноши во время обыска они нашли нож с признаками холодного оружия, происхождение которого парень не объяснил.

Цель хранения и пути происхождения изъятых ножей выясняют следователи полиции в рамках уже открытых уголовных производств по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей или иного холодного оружия без предусмотренного законом разрешения». Сейчас обоим мужчинам грозит наказание от немалого штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Полиция в очередной раз напоминает, что граждане, добровольно сдавшие правоохранительным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Холодное оружие
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