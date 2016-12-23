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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10188

Мошенники рассказали сумчанину, что его 5-летний сын попался на сбыте наркоты

Патрульная полиция Сум предупреждает о телефонных мошенниках.

7 января, около 17 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Супруна. На месте вызова заявитель рассказал, что к нему звонят неизвестные и представляются полицейскими. Во время разговора «телефонные правоохранители» сообщили, что задержали сына заявителя, который распространял наркотики, и, для того, чтобы решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности, надо заплатить 20 000 гривен.

К счастью, сыну мужчины всего 5 лет, и он сразу понял, что к нему звонят мошенники.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не становитесь жертвой мошенников. Если у вас требуют деньги, потому что кто-то из ваших родных в беде, будьте сознательны - вызывайте 102!

Право Мошенничество
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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