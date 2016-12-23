Мошенники рассказали сумчанину, что его 5-летний сын попался на сбыте наркоты

7 января, около 17 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Супруна. На месте вызова заявитель рассказал, что к нему звонят неизвестные и представляются полицейскими. Во время разговора «телефонные правоохранители» сообщили, что задержали сына заявителя, который распространял наркотики, и, для того, чтобы решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности, надо заплатить 20 000 гривен.
К счастью, сыну мужчины всего 5 лет, и он сразу понял, что к нему звонят мошенники.
Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не становитесь жертвой мошенников. Если у вас требуют деньги, потому что кто-то из ваших родных в беде, будьте сознательны - вызывайте 102!
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