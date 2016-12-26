В Сумах копы дважды за ночь поймали одного и того же пьяного водителя

Во время проверки документов инспекторы заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения, к тому же у него отсутствовало водительское удостоверение. В присутствии двух свидетелей 22-летний водитель отказался пройти освидетельствование на алкотестере и в медицинском учреждении.
Как выяснилось, это была не первая нетрезвая поездка мужчины. В сентябре 2016 года патрульные уже составляли на него административный протокол по статье 130 КУоАП. Полицейские составили на водителя административные материалы по части 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и части 3 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.
Патрульные передали транспортное средство под расписку трезвому водителю, который обязался отвезти владельца домой и поставить машину на стоянку.
Уже через 3 часа за нарушение ПДД уже другой экипаж полицейских снова остановил тот же Peugeot 307 на улице Ремесленной. За рулем находился тот же 22-летний водитель, на которого недавно составляли админматериалы.
На этот раз он решил пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Указатель алкотестера зафиксировал у него 0,36 промилле алкоголя. Как и в первом случае на него снова составили аналогичные админматериалы.
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