В Сумах копы дважды за ночь поймали одного и того же пьяного водителя 6 января, в полночь, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Peugeot 307 на улице Ковпака.

Во время проверки документов инспекторы заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения, к тому же у него отсутствовало водительское удостоверение. В присутствии двух свидетелей 22-летний водитель отказался пройти освидетельствование на алкотестере и в медицинском учреждении.

Как выяснилось, это была не первая нетрезвая поездка мужчины. В сентябре 2016 года патрульные уже составляли на него административный протокол по статье 130 КУоАП. Полицейские составили на водителя административные материалы по части 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и части 3 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.

Патрульные передали транспортное средство под расписку трезвому водителю, который обязался отвезти владельца домой и поставить машину на стоянку.

Уже через 3 часа за нарушение ПДД уже другой экипаж полицейских снова остановил тот же Peugeot 307 на улице Ремесленной. За рулем находился тот же 22-летний водитель, на которого недавно составляли админматериалы.

На этот раз он решил пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Указатель алкотестера зафиксировал у него 0,36 промилле алкоголя. Как и в первом случае на него снова составили аналогичные админматериалы.