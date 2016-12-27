В Сумах копы отвезли домой инвалида, опоздавшего на последний троллейбус 6 января, в полночь, патрулируя улицу Ильинскую, экипаж патрульной полиции заметил мужчину, который спал в инвалидной коляске.

Стражи порядка разбудили его и спросили: почему он спит на улице.

«Я опоздал на троллейбус, который имеет необходимую площадку для коляски и едет в мою сторону. Поэтому, решил заночевать на остановке до утра, ведь другой возможности добраться домой у меня нет», - рассказал 56-летний мужчина.

Не теряя времени, инспекторы предложили ему помощь. Гражданина пересадили в служебный автомобиль, коляску поставили в багажное отделение.

Через 15 минут мужчина был уже дома.