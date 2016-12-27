В Сумах копы отвезли домой инвалида, опоздавшего на последний троллейбус

Стражи порядка разбудили его и спросили: почему он спит на улице.
«Я опоздал на троллейбус, который имеет необходимую площадку для коляски и едет в мою сторону. Поэтому, решил заночевать на остановке до утра, ведь другой возможности добраться домой у меня нет», - рассказал 56-летний мужчина.
Не теряя времени, инспекторы предложили ему помощь. Гражданина пересадили в служебный автомобиль, коляску поставили в багажное отделение.
Через 15 минут мужчина был уже дома.
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