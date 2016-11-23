В Ямполе состоялся новогодний турнир по каратэ Ямпольский спортивный клуб «Самурай» уже традиционно устроил новогодний клубный турнир OPEN SAMURAI CUP.

В турнире приняли участие 65 спортсменов из городов Конотоп, Киев, Середина-Буда, Шостка, Свеса и Ямполь. По итогам соревнований победу одержала местная команда «Самурай», второе место - «Воин» (Конотоп), третье место заняли спортсмены из столицы.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и сладкими подарками, сообщает сайт сумского облсовета.