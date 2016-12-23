Сумам посоветовали сделать запасы на случай ЧП Главной темой аппаратного совещания в Сумской облгосадминистрации сегодня, 10 января, стали два взрыва газа в многоэтажных домах города Сумы.

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий рекомендовал городским властям создать в Сумах минимальный материальный резерв и обеспечить эффективную работу коммунальных служб города.

«Город Сумы - пограничный областной центр и отсутствие материального резерва, аварийной городской службы, которая может оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, просто недопустимо, - считает чиновник, указав на недостатки ликвидации аварии. - В течение трех часов после аварии в доме на проспекте Лушпы, 52 не могли ничем закрыть разбитые окна, хозяева квартир самостоятельно убирали стекло. Когда на месте происшествия появились коммунальщики, их нельзя было даже идентифицировать, ведь они работали без спецодежды. Если в городе Сумы это уже не первый аварийный случай, то необходимо усилить контроль за проверкой запорной арматуры во всех жилых домах, наладить работу жилищно-коммунальных предприятий и не забыть о материальных резервах».

Акцентировал на необходимости создания в городе Сумы материального резерва и директор Департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш.

«Мы неоднократно настаивали на создании такого резерва, - говорил он. - Взрывы в домах по Металлургов и Лушпы показали, что такие резервы в городах и районах области крайне необходимы. Шифер, стекло, другие материалы всегда должны быть на складах. В Сумах номенклатура резервов утверждена городским головой, но средства на эти цели не выделялись. Кроме того, все ЖЭКи и коммунальные службы должны иметь свой резерв - объектовый, а городу Сумы следует сформировать местный материальный резерв».

По информации Александра Милаша, пока областной материальный резерв собрано на сумму до 3,5 миллиона гривен и находится на складах.