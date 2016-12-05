Сумским пенсионерам выплатили 86 миллионов за январь Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за январь 2017 года.

По состоянию на 10 января на обеспечение пенсий направлены средства в объеме 86,3 млн грн. Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсии, сообщает Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области.