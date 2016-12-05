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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52124

Сумским пенсионерам выплатили 86 миллионов за январь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за январь 2017 года.

По состоянию на 10 января на обеспечение пенсий направлены средства в объеме 86,3 млн грн. Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсии, сообщает Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области.

Общество Пенсии
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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