Сумским пенсионерам выплатили 86 миллионов за январь

По состоянию на 10 января на обеспечение пенсий направлены средства в объеме 86,3 млн грн. Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсии, сообщает Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области.
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