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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4959

На Сумщине станет на 4 громады больше

Несмотря на новогодние праздники, местные советы Сумщины уже принимают решение о создании новых объединенных громад.

Начиная с 1 января 2017 года окончательные решения были приняты 18 местными советами, которые объединились в 4 новые объединенные общины, а именно:

1) Кролевецкую городскую объединенную территориальную громаду Кролевецкого района (Кролевецкий городской совет, Реутинский и Грузчанский сельские советы Кролевецкого района);

2) Краснопольскую поселковую объединенную территориальную громаду Краснопольского района (Краснопольский и Угроедский поселковые советы, Самотоевский, Хмелевский, Чернетчинский и Осоевский сельские советы);

3) Бочечковскую сельскую объединенную громаду Конотопского района (Бочечковский, Казацкий, Сахновский и Хижкивский сельские советы Конотопского района);

4) Вильшанскую сельскую объединенную территориальная громаду Недригайловского района (Вильшанский, Козельненский, Великобудковский, Деркачевский и Зеленковский сельские советы Недригайловского района).

Таким образом, общее количество объединенных общин Сумской области достигла 20: 2 городских, 8 поселковых и 10 сельских с общим населением в 143 183 человека, сообщает Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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