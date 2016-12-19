На Сумщине станет на 4 громады больше Несмотря на новогодние праздники, местные советы Сумщины уже принимают решение о создании новых объединенных громад.

Начиная с 1 января 2017 года окончательные решения были приняты 18 местными советами, которые объединились в 4 новые объединенные общины, а именно: 1) Кролевецкую городскую объединенную территориальную громаду Кролевецкого района (Кролевецкий городской совет, Реутинский и Грузчанский сельские советы Кролевецкого района); 2) Краснопольскую поселковую объединенную территориальную громаду Краснопольского района (Краснопольский и Угроедский поселковые советы, Самотоевский, Хмелевский, Чернетчинский и Осоевский сельские советы); 3) Бочечковскую сельскую объединенную громаду Конотопского района (Бочечковский, Казацкий, Сахновский и Хижкивский сельские советы Конотопского района); 4) Вильшанскую сельскую объединенную территориальная громаду Недригайловского района (Вильшанский, Козельненский, Великобудковский, Деркачевский и Зеленковский сельские советы Недригайловского района). Таким образом, общее количество объединенных общин Сумской области достигла 20: 2 городских, 8 поселковых и 10 сельских с общим населением в 143 183 человека, сообщает Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины.