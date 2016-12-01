На Сумщине полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве односельчанина Трагедия произошла в Путивльском районе. Местным оперативникам понадобилось менее суток, дабы установить, что убийство 22-летнего юноши совершил его подвыпивший односельчанин. Сейчас подозреваемый задержан и находится под стражей.

О том, что в одном из сел Путивльского района произошло убийство, работники полиции узнали от отца убитого юноши, который и нашел бездыханное тело своего сына с окровавленной головой. Кто бы мог причинить смерть парню, мужчина не мог даже предположить, поскольку тот был очень спокойный и имел неконфликтный характер.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Несмотря на глубокую ночь и разыгравшуюся непогоду, розыскники осмотрели место преступления и наткнулись на припорошенный след, ведший с усадьбы, где произошло убийство, к другому подворью. На громкий стук хозяева дверь не открывали. Заподозрив, что лицо, причастное к совершению преступления, таким образом скрывается в доме, работники полиции прибегли к крайним мерам. Как выяснилось впоследствии - их подозрения были более чем обоснованны.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 25-летний хозяин жилья, имевший среди односельчан недобрую славу и неоднократно после употребления спиртного устраивавший драки, действительно «приложил» руку к преждевременной гибели своего односельчанина. Поняв, что его разоблачили, подозреваемый признался в содеянном и рассказал: в тот вечер он, будучи изрядно навеселе, шел улицей по своим делам, и увидел 22-летнего односельчанина, стоявшего у ворот. Решил уточнить у него номер телефона своих знакомых, но парень посоветовал ему «идти, куда шел, и не цепляться к людям». Такой ответ изрядно разозлил молодого человека, и он набросился на юношу с кулаками, а потом, подобрав палку, начал бить его по голове.

Как впоследствии выяснят эксперты, подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения, несовместимые с жизнью - открытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа. Затем, покинув парня во дворе, мужчина закрыл за собой калитку, чтобы с улицы не видно было тела, и пошел домой.

«Сейчас по данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), - комментирует событие начальник Путивльского отделения полиции Оксана Федченко. - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и сейчас он находится в СИЗО. Понимая свою вину, он сотрудничает со следствием, и во всем винит водку. За совершенное преступление мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы».