За 2016 год долги по зарплате в Сумах увеличились на 20 миллионов По оперативным данным, задолженность по заработной плате на 01.01.2017 остается на 27 предприятиях города в общей сумме 90 849,4 тыс. грн.

Это меньше по сравнению с 01.12.2016 на 763,9 тыс. грн. (0,8%) и больше по сравнению с 01.01.2016 на 20 868,8 тыс. грн (29,8%) в т.ч.: на 6 экономически активных предприятиях – 60 057,1 тыс. грн, к предыдущему месяцу увеличилась на 199,5 тыс. Грн. (0,3%), с начале 2016 года - на 30 065,7 тыс. грн (в 2,0 раза).

В 2016 году долги погашены на 15 предприятиях города в общей сумме 4 316,1 тыс. грн, возникли долги на 11 предприятиях в сумме 1 988,4 тыс. Грн.

Значительное увеличение задолженности за год состоялось в ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - на 31 198,1 тыс. грн и ПАО «Selmi» - на 928,8 тыс. грн. Основной причиной долгов в экономически активных предприятиях остается отсутствие платежеспособных заказчиков.

Находятся на разных стадиях банкротства 10 предприятий-должников с суммой 29 560,6 тыс. грн, что меньше к 01.12.2016 на 933,3 тыс. грн (3,1%), к началу 2016 года - на 9 362,8 грн. (24,1%) в основном за счет выплат в ПАО «Центролит» в сумме 10 306,7 тыс. грн (к 01.01.2016 долги в этом предприятии уменьшились в 14,5 раза).

Среди предприятий, где проводится ликвидационная процедура, наибольшие долги имеют:

- ПАО «Сумской мясокомбинат» - 1 900,0 тыс. грн;

- ПВКМП «НАСА» - 712,1 тыс. грн.

Распоряжение имуществом (возбуждено дело о банкротстве):

- КП «Сумыжилье» - 689,5 тыс. грн. за период с октября 2015 года. Дело о банкротстве возбуждено 17.11.2016 по иску ООО «Укрсумылифт», которому задолжали 1,8 млн грн, счета арестованы исполнительной службой. Работниками подаются исковые заявления в суд о принудительном взыскании долгов;

- ПАО ПЭК «Сумыгазмаш» - 273,0 тыс. грн.

На 11 экономически неактивных предприятиях – 1 231,7 тыс. грн, что меньше к 01.12.2016 на 30,1 тыс. грн (2,4%) и больше к началу 2016 года на 165,9 тыс. грн. (15,6%) в связи с переводом в этой категории 5 предприятий с суммой долга 196,0 тыс. грн. С начала года долги уменьшились только в ООО «Номак-Инвест» на 109,0 тыс. грн.

В январе 2017 года долги по заработной плате была уменьшена на 2 предприятиях на 23,7 тыс. грн: ПАО «Центролит» - на 21,7 тыс. грн и ООО «Маш-Сервис» - на 2,0 тыс. грн.