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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39215

Конотопчанка украла кольцо из ювелирного магазина

Примеряя дорогие кольца в местном ювелирном магазине, 29-летней жительнице района чрезвычайно полюбила одну из них. И, как только продавец отвлеклась на другого покупателя, воспользовалась случаем, и украла драгоценность. Однако нажиться за счет краденого она не успела: правоохранители в тот же день разоблачили злоумышленница и вернули кольцо в магазин.

Днем на пульт «102» поступило сообщение о краже из местного ювелирного магазина. По словам 30-летней заявительницы, в торговый зал зашла неизвестная женщина, которая, под предлогом покупки, начала примерять золотые кольца. Ничего для себя не подобрав, она ушла из магазина. Когда же продавщица начала раскладывать пересмотренный товар на места, обнаружила отсутствие одного из колец.

Работники полиции, немедленно прибыли на вызов, просмотрели запись с камеры видеонаблюдения и, установив приметы подозреваемого лица, начали ее поиски. «В ходе проведенных мероприятий правоохранителям уже через несколько часов удалось задержать злоумышленницу вблизи местного рынка, - говорит в.и.о. начальника Конотопского отдела полиции Александр Васильченко. - Ею оказалась 29-летняя жительница района. При осмотре ее личных вещей сотрудники полиции обнаружили похищенное из магазина золотое кольцо, которое в тот же день вернули владельцу ».

И хотя женщина оправдывалась, мол, кольцо она не воровала, а только забыла снять, и в ближайшее время хотела вернуть в магазин, такое объяснение не освободит ее от ответственности. Следователями полиции уже открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание от немалого штрафа до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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