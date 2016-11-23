В Сумах за льготы и субсидии задолжали больше 150 миллионов По состоянию на 1 января 2017 года осталась задолженность перед предприятиями за предоставленные населению субсидии и льготы.

За субсидии – 151 765,1 тыс. грн., из них: 2015 год - 37,9 тыс. грн, за февраль - июль - 7,8 тыс. грн, за октябрь – 2 705,3 тыс. грн, за ноябрь – 37 037,9 тыс. грн и за декабрь – 111 976,2 тыс. грн.

За льготы – 10 279,1 тыс. грн, из них: 2015 год - 60,1 тыс. грн, за апрель - июль - 19,1 тыс. грн, за октябрь - 447,1 тыс. грн, за ноябрь – 1 931,4 тыс. грн, за декабрь – 7 821,4 тыс. грн.