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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37182

Сумчанка отпраздновала «золотой» юбилей

Сумчанке Евфросинии Чижовой 7 января исполнилось 100 лет.

В понедельник, 10 января, со знаменательной датой женщину поздравили заместитель городского головы Алена Дмитревская и руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Раиса Вороненко.

Они пожелали Ефросинии Чижовой здоровья и отметить еще не один юбилей. Гости вручили виновнице торжества продуктовый набор и, поскольку та появилась на свет в Рождество, цветок с таким же названием.

Несмотря на почтенный возраст, хозяйка имеет светлый ум и хорошую память. Женщина охотно рассказывала о своей жизни, сдабривая рассказ поэтическими строками.

Ефросинья Чижова родилась 7 января 1917 в с. Первомайское Глуховского района в семье селян. В 11 лет начала работать в колхозе. Всего имеет более 45 лет трудового стажа.

Родила четырех детей (двое уже умерли), которые подарили ей трех внуков и четырех правнуков.

Отмечена медалью «Защитник Отечества».

Сейчас проживает в Сумах вместе с дочерью.

Общество 100-летний юбилей
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