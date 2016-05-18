Сумчанка отпраздновала «золотой» юбилей

В понедельник, 10 января, со знаменательной датой женщину поздравили заместитель городского головы Алена Дмитревская и руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Раиса Вороненко.
Они пожелали Ефросинии Чижовой здоровья и отметить еще не один юбилей. Гости вручили виновнице торжества продуктовый набор и, поскольку та появилась на свет в Рождество, цветок с таким же названием.
Несмотря на почтенный возраст, хозяйка имеет светлый ум и хорошую память. Женщина охотно рассказывала о своей жизни, сдабривая рассказ поэтическими строками.
Ефросинья Чижова родилась 7 января 1917 в с. Первомайское Глуховского района в семье селян. В 11 лет начала работать в колхозе. Всего имеет более 45 лет трудового стажа.
Родила четырех детей (двое уже умерли), которые подарили ей трех внуков и четырех правнуков.
Отмечена медалью «Защитник Отечества».
Сейчас проживает в Сумах вместе с дочерью.
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