В Сумах перевыполнили бюджет на 143 миллиона В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) по состоянию на 01.01.2017 года поступили средства в сумме 1 064 615,9 тыс. грн., что составляет 115,5% к плану на год.

Сумма перевыполнения плана на год составляет 143 177,9 тыс. грн. в т. ч. за счет:

- налога на доходы физических лиц – 61 357,4 тыс. грн.;

- единого налога – 25 897,9 тыс. грн.;

- земельного налога и арендной плате – 23 693,4 тыс. грн.;

- акцизного налога – 19 023,5 тыс. грн.;

- платы за размещение временно свободных средств местных бюджетов – 10 495,4 тыс. грн.;

- платы за аренду коммунального имущества – 5 523,8 тыс. грн.;

- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 827,4 тыс. гривен.

По сравнению с 2015 годом в сопоставимых значениях поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 349 568,4 тыс. грн.

Из общей суммы поступлений с начала года 57,3% (610 107,9 тыс. грн.) составляет налог на доходы физических лиц; 14,2% (151 116,4 тыс. грн) - земельный налог и арендная плата; 11,1% (117 905,9 тыс. грн) - единый налог; 10,1% (107 653,9 тыс. грн) - акцизный налог; 3,1% (32 934,5 тыс. грн) - плата за размещение временно свободных средств; 1,9% (20 523,8 тыс. грн) - плата за аренду коммунального имущества; 1,0% (10 248,9 тыс. грн) - плата за предоставление административных услуг.

В специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) по состоянию на 01.01.2017 года поступили средства в сумме 71 209,6 тыс. грн., что составляет 117,5% к плану на год и на 1 395,6 тыс. Грн. больше поступлений за 2015 год.

Поступления бюджета развития составляют 6 989,8 тыс. грн, что соответствует 147,8% к плану на год.

Официальных трансфертов по состоянию на 01.01.2017 года в общий фонд городского бюджета поступило 1 218 627,5 тыс. грн, что составляет 99,8% к плану на год, в специальный фонд - 658,4 тыс. грн. (100,0% к плану на год).