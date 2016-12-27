В Глухове мужчина, зайдя в храм, украл у прихожанки кошелек Две тысячи гривен украл у местной прихожанки житель Глухова, зайдя погреться в церковь. Работник полиции, к которому обратилась потерпевшая, через несколько часов нашел вора, и вернул женщине кошелек и часть денег, которые злоумышленник не успел потратить.

В глуховскую полицию поступило обращение от 57-летней жительницы райцентра о краже кошелька, в котором находились 2000 гривен и золотой крестик.

На вызов немедленно выехал инспектор полиции. Он опросил женщину, и, имея детальное описание возможного вора, «горячим» следам установил личность злоумышленника. Им оказался 40-летний местный безработный. Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах совершения кражи. Оказывается, он зашел в церковь погреться, и обратил внимание на то, как одна из прихожанок, ища что-то в сумке, положила на стол кошелек. Мужчина воспользовался такой возможностью, и, схватив его, тут же бросился наутек.

Инспектор полиции изъял у злоумышленника краденый кошелек с деньгами. Выяснилось, за достаточно короткое время безработный успел потратить 500 гривен на собственные нужды. Остальная сумма была возвращена опрометчивой владелице.

По факту кражи в полиции открытое уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража), любителю «легкого заработка» грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.