За минувшие выходные полиция раскрыла семь краж чужого имущества С начала нынешнего года на Сумщине зарегистрировано 50 краж, из которых 30 раскрыто. Только за три последних выходных дня на территории Сумской области полиция раскрыла 7 краж из домов, квартир и других помещений.

Сотрудники полиции Липоводолинского района задержали 27-летнего жителя села Вороновка, который в рождественскую ночь, попав на территорию хозяйства жителя села Московское, из сарая похитил коня.

В Глухове, тоже на Рождество, 43-летний местный житель, проник на территорию чужого домохозяйства и похитил из гаража бензопилу «Штиль» и металлоискатель. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. А уже на следующий день полиция задержала злоумышленника, и взяла его под стражу.

В Сумах 9 января полиция задержала 29-летнего местного жителя, который, болтаясь в торгово-развлекательном центре на улице Харьковской, умудрился украсть в одном из магазинов мужской жилет стоимостью 400 гривен.

В селе Воронеж Шосткинского района, 55-летняя женщина, придя в гости к своей 54-летней знакомой, совместно с ней распивала спиртные напитки. А уходя домой, не забыла прихватить из чужой квартиры телевизор. Хозяйка, обнаружив пропажу, обратилась за помощью к полиции.

В одном из сёл Сумского района полицейские задержали двух двадцатилетних приятелей, которые, повредив входные двери, проникли в дом местной жительницы и похитили из помещения пять отопительных батарей, автомобильную коробку передач и инструменты. Также сотрудники Сумского районного отдела полиции раскрыли кражу мебели и сельскохозяйственного инвентаря из дачного дома на территории другого села и установили личность 23-летнего злоумышленника. По всем фактам краж открыты уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит граждан со всей серьезностью относиться к сохранности собственного имущества, не впускать в дом незнакомых или малознакомых лиц, не забывать запирать двери на ключ, отправляясь из дома и закрывать балконные двери и окна, если вы проживаете на нижних этажах или в частных домах, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.