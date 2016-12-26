За минувшие выходные полиция раскрыла семь краж чужого имущества

Сотрудники полиции Липоводолинского района задержали 27-летнего жителя села Вороновка, который в рождественскую ночь, попав на территорию хозяйства жителя села Московское, из сарая похитил коня.
В Глухове, тоже на Рождество, 43-летний местный житель, проник на территорию чужого домохозяйства и похитил из гаража бензопилу «Штиль» и металлоискатель. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. А уже на следующий день полиция задержала злоумышленника, и взяла его под стражу.
В Сумах 9 января полиция задержала 29-летнего местного жителя, который, болтаясь в торгово-развлекательном центре на улице Харьковской, умудрился украсть в одном из магазинов мужской жилет стоимостью 400 гривен.
В селе Воронеж Шосткинского района, 55-летняя женщина, придя в гости к своей 54-летней знакомой, совместно с ней распивала спиртные напитки. А уходя домой, не забыла прихватить из чужой квартиры телевизор. Хозяйка, обнаружив пропажу, обратилась за помощью к полиции.
В одном из сёл Сумского района полицейские задержали двух двадцатилетних приятелей, которые, повредив входные двери, проникли в дом местной жительницы и похитили из помещения пять отопительных батарей, автомобильную коробку передач и инструменты. Также сотрудники Сумского районного отдела полиции раскрыли кражу мебели и сельскохозяйственного инвентаря из дачного дома на территории другого села и установили личность 23-летнего злоумышленника. По всем фактам краж открыты уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.
Полиция просит граждан со всей серьезностью относиться к сохранности собственного имущества, не впускать в дом незнакомых или малознакомых лиц, не забывать запирать двери на ключ, отправляясь из дома и закрывать балконные двери и окна, если вы проживаете на нижних этажах или в частных домах, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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