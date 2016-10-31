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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40201

Ахтырские правоохранители разоблачили любителя чужого велотранспорта

Житель райцентра похищал велосипеды из подвальных помещений жителей многоэтажки. Полицейские нашли и изъяли у злоумышленника украденное имущество и вернули его законным владельцам. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

В дежурную часть Ахтырского отдела полиции с заявлениями о кражах обратились две местные жительницы. В обоих случаях пострадавшие жаловались на то, что ночью неизвестный проник в подвальное помещение многоэтажки и похитил велосипед. По указанным адресам выехала следственно-оперативная группа.

Узнав от потерпевших всю необходимую информацию, работники полиции обратили внимание на то, что «почерк» совершения краж похож, поэтому предположили, что велосипеды похищал один и тот же человек. Впоследствии в поле их зрения попал 33-летний местный житель. Во время разговора с оперативниками мужчина во всем признался и рассказал, что эти два велосипеда он заметил случайно. Зашел в подвал погреться и нашел себе «добычу». Кроме того, пояснил подозреваемый, он уже давно заметил и третий двухколёсник, но для того, чтобы «прибрать его к рукам», ждал подходящего момента.

Похищенный транспорт мужчина спрятал, а в дальнейшем планировал отдать велосипеды брату, проживающему в селе, «в помощь по хозяйству».

Сейчас транспортные средства уже возвращены владельцам. Подозреваемого проверяют на причастность к совершению иных аналогичных преступлений. По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч.1 и ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража велосипеда
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