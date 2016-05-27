Сумщина празднует 78-ую годовщину 10 января 1939 года была образована Сумская область.

К 78-ой годовщине образования Сумской области в помещении облгосадминистрации на 5 этаже размещена фотодокументальная выставка «Страницы истории».

В экспозиции представлены материалы из фондов Государственного архива Сумской области. Среди фотодокументов и фотографий - Указ от 1939 года о создании Сумской области, статистическая справка о районах, вошедших в ее состав, решение внеочередной сессии 21-го созыва о поднятии перед областным домом Советов сине-желтого флага в 1991 году, а также фотографии с изображением улиц областного центра.