В Сумах госпитализировали четырех жертв рождественских морозов В течение рождественских праздников четыре сумчанина стали жертвами морозов.

Бригадами скорой помощи люди были доставлены в ожоговое отделение областной клинической больницы для лечения. Они получили обморожения пальцев кистей и стоп 1-2 степени, находясь на улице или на рыбалке. Об этом сообщает отдел здравоохранения Сумского горсовета.

Для предупреждения переохлаждения и обморожений в городских лечебно-профилактических учреждениях создано 16 пунктов обогрева. В течение рождественских праздников в них обратилось 33 человека.

Напоминаем советы медиков, как избежать вредного воздействия низких температур на организм.

- Одевайтесь многослойно: наденьте на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это предупредит потливость, которая на морозе опасна. Если станет жарко, всегда можно снять одну из кофт. Из этих же соображений одежда должна быть полностью свободной.

- Защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, а нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым воротником.

- Возьмите запасную одежду, если планируете провести целый день на морозе. Иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую, чтобы избежать переохлаждения.

- Не выходите на мороз голодным. Обязательно хорошо поешьте, лучше что-то высококалорийное. Замерзли - также съешьте что-нибудь.

- Заходите каждые полчаса-час в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице.

- По возможности возьмите с собой термос с горячим кофе, чаем или супом.

- Работайте руками, двигайте ими, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Так же двигайте пальцами ног. Можно попрыгать с ноги на ногу - только не очень энергично, это может повредить замерзшим тканям.

- Не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению. Как правило, люди, почувствовав, что начинают замерзать, двигаются очень активно. Но это также не совсем разумно, так как энергия используется очень быстро, а силы надо восстанавливать. Поэтому шевелитесь, но не слишком интенсивно.

- Следите за прогнозом погоды.

Первая помощь при переохлаждении несложная - согрейтесь, посидите в теплом помещении несколько часов, поешьте. Не следует думать, что переохлаждение пройдет само по себе. Как только появятся его симптомы - восковые пятна и онемение кожи, немедленно перейдите в теплое помещение.

В случае обморожения следует немедленно обратиться к врачу. В крайнем случае, надо переодеться: снять мокрую одежду и завернуться в теплые простыни и одеяла. Нельзя трогать обмороженные участки тела.

При отморожении следует придерживаться принципа «внутреннего согревания» пораженных тканей - накладывать термоизоляционные повязки (ватно-марлевые, хлопчатобумажные и т.п.), принимать теплые напитки.

Ни в коем случае нельзя согревать пораженные ткани тела горячей водой, или около горячих батарей, так как это может привести к значительному углублению поражения.

Обязательно пейте как можно больше жидкости - любые теплые напитки, кроме алкоголя. Они восстановят нормальную температуру тела и улучшат циркуляцию крови.

Примите обезболивающие и немедленно обратитесь за квалифицированной помощью!

Категорически нельзя:

- Касаться металла, как голыми руками, так и языком. Металл очень хорошо проводит тепло, а значит, мгновенно забирает его у вас, и в месте соприкосновения может возникнуть обморожение. То же касается бензина. Он может очень быстро обморозить кожу при соприкосновении, а следовательно, при работе с подобными материалами на морозе непременно используйте водонепроницаемые перчатки.

- Употреблять спиртное, поскольку алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к более быстрым потерям тепла. А это мешает сосудам оберегать от теплопотерь внутренние органы. Кроме того, алкоголь просто ослабляет ваш собственный контроль за ситуацией, мешает уберечься от травм в сложных условиях. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом из-за своего пагубного воздействия на стенки сосудов.