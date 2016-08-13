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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21691

В зоне АТО погиб военный из Сумского района

Сумской боец был одним из трех, кто не выжил во время обстрелов в районе Красногоровки.

Николай Охрименко с 2015 года служил в добровольческом батальоне, а с прошлого года стал военным-контрактником. Был дважды ранен. Жил вместе с матерью в селе Ястребиное Сумского района. До 2014 года жил в Донецке вместе с женой, но с началом АТО переехал на подконтрольную Украине территорию, в Сумскую область. Жена осталась в Донецкой области. Об этом рассказал председатель сельсовета Ястребиного Николай Стрижак.

У бойца была дочь от первого брака. В Ястребином у него осталась мать. Отец, брат и сестра недавно умерли.

Николаю Охрименко было 53 года.

Пока нет возможности доставить его домой. Об этом сообщил председатель Сумской райсовета Вадим Акперов. Тело Николая Охрименко и еще двух военных сейчас у пророссийских сепаратистов. Командование штаба ведет переговоры, чтобы забрать их для захоронения, сообщает Спецкор.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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