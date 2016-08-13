В зоне АТО погиб военный из Сумского района

Николай Охрименко с 2015 года служил в добровольческом батальоне, а с прошлого года стал военным-контрактником. Был дважды ранен. Жил вместе с матерью в селе Ястребиное Сумского района. До 2014 года жил в Донецке вместе с женой, но с началом АТО переехал на подконтрольную Украине территорию, в Сумскую область. Жена осталась в Донецкой области. Об этом рассказал председатель сельсовета Ястребиного Николай Стрижак.
У бойца была дочь от первого брака. В Ястребином у него осталась мать. Отец, брат и сестра недавно умерли.
Николаю Охрименко было 53 года.
Пока нет возможности доставить его домой. Об этом сообщил председатель Сумской райсовета Вадим Акперов. Тело Николая Охрименко и еще двух военных сейчас у пророссийских сепаратистов. Командование штаба ведет переговоры, чтобы забрать их для захоронения, сообщает Спецкор.
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