Сумские копы обнаружили авто с поддельными документами 9 января, около 8 часов утра, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Audi 100, с номерными знаками Харьковской области, на улице Героев Сумщины.

Во время проверки свидетельства о регистрации транспортного средства инспекторы заметили, что оно имеет явные признаки подделки - символы и буквы нанесены кустарным способом. Также, автомобиль находился в розыске государственной исполнительной службой.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Для выяснения всех обстоятельств автомобиль-двойник патрульные доставили на арест-площадку.

По данному факту отрытое уголовное производство по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК.