Сумские копы обнаружили авто с поддельными документами

Во время проверки свидетельства о регистрации транспортного средства инспекторы заметили, что оно имеет явные признаки подделки - символы и буквы нанесены кустарным способом. Также, автомобиль находился в розыске государственной исполнительной службой.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Для выяснения всех обстоятельств автомобиль-двойник патрульные доставили на арест-площадку.
По данному факту отрытое уголовное производство по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК.
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