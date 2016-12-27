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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32259

Рождественский подарок: депутату Сумского облсовета изрубили топором авто

Поздно вечером 6 декабря в Конотопе неизвестные вандализировали авто депутата Сумского областного совета Сергея Демехи.

Сам областной избранник отметил, что буквально на несколько минут оставил автомобиль у дома, в котором живет, а когда вышел на улицу, увидел машину порубленную топором. С самим Сергеем Демехою и его женой Натальей, к счастью, все в порядке.

Депутаты областного совета обеспокоены неприятной ситуацией, которая в третий раз произошла с их коллегой.

Первое нападение на Сергея Дмеху произошел в 2014 году - в этом же автомобиле неизвестные лица его похитили, вывезли за город, пытали, требовали выкуп, но затем отпустили.

Второе нападение произошло в июне 2016 года. Тогда несколько молодых парней поздно вечером подстерегла Сергея Демеху возле дома, дождалась, когда он припаркует авто, и набросилась на него с палками и металлическими трубами и арматурой. Спасли Сергея Демеху молодые люди - жители его дома, которые в это время находились под подъездом и бросились на шум драки. После этого нападения депутат долго лечился, потому что получил многочисленные побои, в т.ч. травмы головы.

Сергей Демеха по поводу повреждения авто подал заявление в полицию. Но, по его словам, на сегодняшний день результатов расследования нет.

Напомним, политсовет ВО «Свобода», от которой избирался депутат в облсовет, исключил его из партии за грубое нарушение партийной дисциплины и невыполнение решений руководящих органов партии.

Напомним, на последней сессии облсовета Сергей Демеха был назначен главой постоянной комиссии по вопросам земельных и водных ресурсов, использование недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства.

Право Сергей Демеха
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