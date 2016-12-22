В Сумах из-за порыва сидят без воды на Кондратьева и Гамалея

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 250 мм по ул. Г.Кондратьева 10 января в 22:50 приостановлено водоснабжение домов от № 165 до № 191 по ул. Г.Кондратьева, а также домов по ул. Гамалея. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, сообщает КП «Горводоканал».
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. СКД....
В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 200 мм по ул. Харьковская, 46 сегодня, 26 декабря, в 6:30 прекращено...
В Сумах отключили воду на Тополе и окрестностях....
Сегодня, 23 декабря, в Сумах произошел порыв водосети по ул. Харкьвоская....
22 декабря в 22:00 будет приостановлена работа Тополянской насосной станции....