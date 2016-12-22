В Сумах из-за порыва сидят без воды на Кондратьева и Гамалея 10 января вечером произошел порыв на водопроводе по ул. Г.Кондарьева.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 250 мм по ул. Г.Кондратьева 10 января в 22:50 приостановлено водоснабжение домов от № 165 до № 191 по ул. Г.Кондратьева, а также домов по ул. Гамалея. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, сообщает КП «Горводоканал».