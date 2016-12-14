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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23224

В Сумах стартовал чемпионат Украины по индорхоккею

Сегодня, 11 января, в Сумах начался второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд.

В турнире принимают участие по сути 5 сумских команда и сборная Полтавщины. В первой игре МСК «Сумчанка» сегодня уже обыграла 4:2 «ИФК СумГПУ», которая практически является второй командой МСК.

Календарь:

11 января

10:15 МСК «Сумчанка» - Юношеская сборная Украины

14:30 ОДЮСШ-КСД - СДЮШОР «Динамо» г. Сумы

12 января

9:20 ИФК СумГПУ г. Сумы - Юношеская сборная Украины

11:00 СДЮШОР «Динамо» г.Сумы- Сб. команда Полтавской обл.

13:15 Сб. команда Полтавской обл. - МСК «Сумчанка»

14:10 ОДЮСШ-КСД - Юношеская сборная Украины

15:00 ИФК СумГПУ - Сб. команда Полтавской обл.

13 января

9:30 МСК «Сумчанка» - ОДЮСШ-КСД

11:20 Юношеская сборная Украины - СДЮШОР «Динамо» г. Сумы

12:10 Сб. команда Полтавской обл. - ОДЮСШ-КСД

13:00 СДЮШОР «Динамо» - ИФК СумГПУ г.Сумы

14 января

13:00 ИФК СумГПУ г. Сумы - ОДЮСШ-КСД

13:50 Юношеская сборная Украины - Сб. команда Полтавской обл.

15:50 СДЮШОР «Динамо» - МСК «Сумчанка»

Практически все игры пройдут в ФОК «Динамо», кроме игр «Сумчанки», которая, готовясь в кубку европейских чемпионов, будет играть в манеже.

Спорт Индорхоккей
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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