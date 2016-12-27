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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00252

На Сумщине полиция изымает у населения боеприпасы

За минувшие сутки полицейские Серединобуды изъяли у 32-летнего жителя райцентра десять единиц малокалиберных патронов. Сейчас следователи полиции устанавливают пути происхождения этих боеприпасов.

К местным правоохранителям поступила информация от жителей райцентра о том, что их 32-летний знакомый хранит у себя патроны. Посетив гражданина, полицейские предложили ему добровольно выдать боеприпасы. Мужчина принял предложение стражей порядка и вынес десять малокалиберных патронов калибра 5,6 мм.

По его словам, он нашел патроны в сельском доме своего покойного родственника, и собирался их передать в полицию, но все время мешали разные обстоятельства.

Изъятые патроны правоохранители отправили на экспертизу, а по факту незаконного их хранения открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Начато досудебное расследование которое или подтвердит версию мужа о происхождении боеприпасов, или опровергнет ее.

Полиция в очередной раз напоминает: чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, владельцы нелегального оружия должны безотлагательно выдать ее правоохранителям. Только добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывоопасных средств освобождает от уголовной ответственности, согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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